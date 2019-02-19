Эпидпорог по ОРВИ превышен в большинстве муниципалитетов Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Эпидемический порог по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу в Челябинской области превышен в 31 муниципалитете из 43. В целом уровень заболеваемости снижается, сообщила во вторник пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"Ситуация по заболеваемости ОРВИ в Челябинской области оценивается как эпидемическая с тенденцией к снижению. На седьмой неделе 2019 года зарегистрировано 36 тыс. 820 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже уровня прошлой недели на 13%. Вместе с тем рост заболеваемости отмечен в шести муниципальных образованиях области, а превышение эпидпорога сохраняется в 31 муниципальном образовании", - говорится в сообщении управления.

В нем уточняется, что из-за гриппа и ОРВИ полностью приостановлен учебный процесс в 23 школах, в двух средних профессиональных образовательных организациях. Частично - в 161 классе а 64 школах, в одной группе в одной дошкольной образовательной организации, в 11 группах одной средней профессиональной образовательной организации. Всего в Челябинской области, по данным министерства образования и науки региона, насчитывается 839 школ.

По данным лабораторных исследований, на территории области сохраняется циркуляция вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), отмечает Роспотребнадзор.