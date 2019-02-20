Генпрокуратура отменила постановление СК об уголовном деле в отношении главы Нефтеюганска

Ранее в социальных сетях и телеграм-каналах были опубликованы скан-копии постановления следствия о возбуждении уголовного дела в отношении главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ч. 1 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности").

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ отменила постановление четвертого следственного управления ГСУ СК РФ (Екатеринбург) о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц администрации Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Генпрокуратуры в УрФО.

"В связи с несоблюдением отдельных требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства при проведении проверки заместителем генерального прокурора Российской Федерации названное постановление отменено", - отметили в пресс-службе, добавив, что постановление о возбуждении дела датировано 13 февраля.

Адвокат главы Нефтеюганска Алтынай Найманова сообщила ТАСС, что определение о возбуждении дела она и ее подзащитный не получали.

Ранее сообщалось, что, по данным источника ТАСС в силовых структурах, днем 24 января в мэрии Нефтеюганска прошли проверки, эту информацию правоохранительные органы официально не подтвердили. После этого администрация муниципалитета направила жалобу в Генпрокуратуру и центральный аппарат ФСБ. По данным местных СМИ, причиной проверки могла послужить продажа земельного участка по заниженной стоимости. Дегтярев связывал произошедшее с попыткой захвата власти.

19 февраля суд ХМАО признал приказ главы Нефтеюганска об увольнении своего заместителя Сергея Лагойды незаконным и восстановил его в должности. Вице-мэр был уволен в сентябре 2018 года по отрицательным мотивам. В администрации Нефтеюганска ТАСС сообщили, что планируют обжаловать данное решение.