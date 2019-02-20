В Курганской области cуд арестовал отца, избившего двухмесячного ребенка

ТАСС, 20 февраля. Макушинский районный суд Курганской области арестовал мужчину, который в нетрезвом состоянии избил своего двухмесячного ребенка. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По данным следствия, вечером 14 февраля отец ребенка, находясь дома в нетрезвом состоянии, не смог успокоить младенца, в связи с чем применил к нему насилие и причинил тяжкие телесные повреждения. На следующий день ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в Макушинскую центральную районную больницу, а затем вертолетом территориального Центра медицины катастроф доставлен в Курганскую областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста.

"Следственными органами СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения телесных повреждений у двухмесячного ребенка. В настоящее время 20-летнему отцу младенца предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего"). В отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. "В рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних", - добавили в пресс-службе.