Югра стала опорным регионом международного центра компетенций под эгидой ЮНЕСКО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 февраля. /ТАСС/. Ханты-Мансийского автономный округ - Югра получил статус опорного региона международного центра компетенций по нефтегазовому делу в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО. Сертификат был получен на заседании наблюдательного совета и совета управляющих центра в Санкт-Петербурге, сообщает в среду департамент общественных и внешних связей Югры.

Соглашение о создании центра компетенций было подписано в Париже в марте 2018 года министром энергетики России Александром Новаком и генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай. Договор был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным. Лаборатории, входящие в состав международного центра компетенций, будут открыты, в частности, в Китае, Австрии, Германии, Белоруссии.

"Опорным регионом международного центра компетенций по нефтегазовому делу стал Ханты-Мансийский автономный округ. Подтверждающий сертификат был вручен губернатору Югры Наталье Комаровой в ходе мероприятия. На югорской базе будут разрабатываться необходимые стандарты, механизмы взаимодействия, обучение специалистов, обмен опытом", - говорится в сообщении.

По словам главы региона, среди задач центра - непрерывность образования кадров и унификация учебных программ технических вузов разных стран мира. "Нам необходимо выстроить свою работу таким образом, чтобы и молодые люди, только что окончившие вуз, и состоявшиеся специалисты были востребованы на производстве", - приводит департамент слова Комаровой.

Она отметила, что у Югры есть возможности для приема всех желающих. "Существует несколько направлений, которые мы разрабатываем, включая образовательные площадки предприятий, научные исследования. Именно поэтому наблюдательный совет посчитал необходимым определить опорной территорией целый регион", - цитирует Комарову департамент.

Ранее сообщалось, что власти Югры одобрили создание в регионе национального центра компетенций в области нефтегазового дела под эгидой ЮНЕСКО. Решение было принято 18 февраля в ходе заседания окружного правительства.