Более 80 детей в Курганской области забрали из семей из-за нарушений пожарной безопасности

ТАСС, 20 февраля. Более 80 детей забрали из неблагополучных семей Курганской области с конца января в связи с нарушениями пожарной безопасности. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

В пожарах в конце января в Юргамышском районе погибли семь человек, из них шесть детей. На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности правительства области 30 января был введен особый противопожарный режим. Глава МЧС России Евгений Зиничев 19 февраля направил руководителям шести регионов, в том числе Курганской области, обращения о необходимости усилить работу по обеспечению пожарной безопасности.

"82 ребенка забрали из неблагополучных семей до устранения замечаний по пожарной безопасности. С 30 января межведомственными комиссиями в составе представителей пожарного надзора, газовой службы, энергетических компаний, органов опеки и попечительства, местных администраций и полиции обследовано более 12 тысяч жилых домов. Во время обходов частного сектора жителям напоминают о культуре безопасного поведения, разъясняют действия в случае пожара, вручают памятки", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что уже установлено более 2 тысяч пожарных извещателей для семей, находящихся в социально опасном положении. "Средства выделены правительством региона из резервного фонда", - пояснили в пресс-службе.