Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате ДТП со снегоуборщиком и микроавтобусом, который ехал из Казахстана в Екатеринбург. Об этом сообщается в четверг в релизе пресс-службы Управления ГИБДД по Свердловской области.

"Водитель, уроженец Казахстана, управляя автомашиной Mercedes-Benz Sprinter с прицепом, неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди МАЗа, который чистил дороги от снежного наката. В результате ДТП пострадали пять пассажиров Mercedes. С травмами различной степени тяжести пассажиры доставлены в горбольницу №36 Екатеринбурга, двое из которых находятся в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.

Авария произошла в 01:40 мск на подъезде к Екатеринбургу. Водитель Mercedes с пассажирами ехали на один из рынков города.