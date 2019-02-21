Штраф осужденному за взятки экс-мэру Копейска уменьшили почти на 1 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Бывшему главе города Копейска Челябинской области Вячеславу Истомину, осужденному на 4,5 года колонии за получение взяток в крупном размере, сократили назначенный в виде дополнительно наказания штраф почти на 1 млн рублей - до 4 млн рублей. Информацию об этом ТАСС в четверг подтвердили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

В июне 2017 года суд первой инстанции признал Истомина виновным по статье "Получение взятки в крупном размере" УК РФ и приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 5 млн рублей и с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на три года. В сентябре того же года Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил приговор без изменений.

"Штраф [Истомину] уменьшился. Во-первых, в июне 2018 года суд по заявлению экс-мэра разрешил ему рассрочку в выплате штрафа сроком на 60 месяцев по 83 тысячи рублей ежемесячно, и с августа 2018 года денежные средства начали регулярно поступать на депозитный счет судебных приставов, было в общей сложности в бюджет РФ направлено 498 тысяч рублей. Во-вторых, судебными приставами велась работа по подготовке документов для оценки и дальнейшей реализации арестованного судом имущества. В результате автомобиль Toyota Camry был продан с торгов - 479 тысяч рублей направлены в государственную казну", - сказали в пресс- службе.

По версии следствия, Истомин, будучи главой Копейского городского округа, получил взятки в общей сумме не менее 2 млн рублей от коммерсантов за содействие в приобретении прав пользования на земельные участки и заключении договоров поставок оборудования для организации школьного питания. В рамках расследования Истомин признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.