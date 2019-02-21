Житель Урала получил пожизненный срок за поджог дома, где погибли трое человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению жителя города Верхотурье за поджог дома, где погибли трое человек. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе облсуда.

Трагедия произошла в октябре 2017 года в Верхотурье. Местный житель, у которого случился конфликт со знакомым, поджег входную дверь в его одноэтажном деревянном жилом доме. В результате пожара погибла женщина с двухлетней дочерью и 65-летний мужчина.

"Свердловский областной суд вынес приговор 31-летнему Виктору Чупрову, который умышленно спалил дом вместе с жильцами. Вердиктом коллегии присяжных Чупров признан виновным в умышленном поджоге и убийстве трех лиц, а также причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. По мнению присяжных, подсудимый не заслуживает снисхождения. Суд приговорил подсудимого к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима", - рассказали в пресс-службе.

В облсуде добавили, что подсудимый обязан возместить ущерб более 1 млн рублей. Приговор может быть обжалован в Верховный суд РФ в 10-дневный срок, отметили в пресс- службе.