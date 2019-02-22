Фестиваль для творческой молодежи на Урале "Зимняя Знаменка" соберет 1,2 тыс. участников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. XIV Фестиваль для творческой молодежи на Урале "Зимняя Знаменка", который состоится 23 февраля в развлекательном центре "Луна" в Екатеринбурге, соберет 1,2 тыс. участников. Об этом сообщила в пятницу ТАСС председатель правления молодежной общественной организации "Свердловский областной студенческий отряд" Лейла Расулова.

"Фестиваль "Зимняя Знаменка" пройдет в субботу [23 февраля] в Екатеринбурге. Примет участие 1,2 тыс. человек", - сказала она.

Член оргкомитета фестиваля Дарья Бабина уточнила журналистам, что "Зимняя Знаменка" соберет участников из Перми и Казани, а также городов Свердловской области. В программе планируются песенные, литературные и танцевальные конкурсы. "В конкурсах принимают участие студенты, выпускники [студенческих] отрядов. Они подают заявки на участие в песенных конкурсах, в конкурсе авторского стихотворения, а также состоится прекрасный своим наполнением конкурс - это танец на льду", - рассказала Бабина.

Расулова добавила, что победители автоматические попадают в конкурсную программу летней "Знаменки".

XIV фестиваль "Зимняя Знаменка" является проектом одного из старейших в России фестивалей студотрядовской песни "Знаменка", который возник в 1978 году как фестиваль "целинной" песни Богдановического зонального студенческого отряда.