В Югре на программу газификации региона направят 1,3 млрд рублей до конца 2023 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируют с 2019 по 2023 год направить 1,3 млрд рублей на региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. Решение принято в пятницу на заседании окружного правительства, сообщил ТАСС заместитель директора департамента ЖКХ и энергетики Югры Сергей Эрнст.

Как сообщалось в материалах к заседанию регионального правительства, данные средства должны переломить ситуацию и привести к росту потребления природного газа. Согласно тексту документа, с 2012 по 2018 годы объем поставок потребителям природного газа ежегодно снижался на 1,4 млрд кубометров и в 2018 году составил 10,5 млрд кубометров.

"Сегодня в ходе заседания правительства Югры данная программа была принята", - сказал Эрнст.

Согласно документу, при реализации программы в полном объеме прирост потребления природного газа в автономном округе может составить до 134,9 млн кубометров ежегодно (в том числе у населения - до 12,8 млн кубометров в год).

На реализацию программы до конца 2023 года планируется направить 1,3 млрд рублей. В результате уровень газификации природным газом жилого фонда должен вырасти с 37,8% до 38,3%. На 1 января 2018 года в регионе природным газом было газифицировано 52 населенных пункта и 74,5 тыс. квартир и домовладений.

По данным региональных властей, основными поставщиками природного газа являются в Югре являются "Газпром межрегионгаз", "Новатэк", "НК "Роснефть", "Газ-Ойл Трейдинг", "Сургутнефтегаз", "Сибур Холдинг", "Газпром трансгаз Югорск".