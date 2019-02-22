Презентация сирийского фильма состоится на кинофестивале "Дух огня" в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 февраля. /ТАСС/. Сирийские кинематографисты представят свой фильм на международном фестивале кинодебютов "Дух огня", который пройдет в Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) с 1 по 6 марта. Об этом в пятницу сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

В январе губернатор региона Наталья Комарова в кулуарах Гайдаровского форума сообщала ТАСС, что власти региона пригласили сирийских кинематографистов принять участие в кинофестивале "Дух огня". 22 февраля делегация сирийской провинции Хомс посетила Ханты-Мансийск, где состоялась рабочая встреча с заместителем губернатора Алексеем Забозлаевым.

"Хотелось бы отметить, что мы примем участие в фестивале кинематографических дебютов "Дух огня", где презентуем наш фильм. Он уже переведен на русский язык", - цитируют в департаменте генерального директора промышленного города Хасия (Сирия) Бассама Мансура.

Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" пройдет в Югре в семнадцатый раз. Темой фестиваля в этом году станет "Театр и кино, их общность и взаимоотношения". По предварительным данным, в 2019 году в мероприятии примут участие представители 25 стран, планируется более 170 показов.

В апреле 2018 года Комарова посетила Сирию, было заключено соглашение между российским регионом и сирийской провинцией Хомс о сотрудничестве в экономической и гуманитарной сферах. В декабре сирийская делегация посетила Югру с ответным визитом.