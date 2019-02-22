Конкурсная комиссия в Челябинске выбрала основных кандидатов на должность главы города

ЧЕЛЯБИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Конкурсная комиссия в Челябинске выбрала в пятницу из числа 16 претендентов четверых основных кандидатов на должность градоначальника. Ими стали временно исполняющий полномочия главы города Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел, адвокат Никита Мирный и бывший мэр Трехгорного Николай Шиманович, сообщила пресс-служба гордумы.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в ноябре прошлого года объявил об отставке с должности главы Челябинска Евгения Тефтелева, которую тот занимал с августа 2015 года. Тефтелев согласился с предложением руководства региона войти в состав областного правительства и был назначен вице-губернатором. В декабре депутаты Челябинской городской думы объявили о проведении конкурса на должность главы города, впоследствии были приняты заявки от 16 претендентов.

"Конкурсная комиссия определилась, выбраны четыре кандидата - Николай Шиманович, Александр Орел, Никита Мирный и Владимир Елистратов", - сказали в пресс-службе.

Кандидаты будут представлены на заседании городской думы 26 февраля, где депутаты выберут из их числа градоначальника Челябинска. Срок его полномочий составит пять лет.

Челябинск - административный, культурный, промышленный и научный центр Челябинской области. Население - 1,09 млн человек.