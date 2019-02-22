Коммунальщики Минобороны опровергли отсутствие отопления в челябинском военном городке

ЧЕЛЯБИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Информация об отключении тепла в военном городке в поселке Шагол Челябинской области не соответствует действительности. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в екатеринбургском филиале Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны РФ.

Ранее уральские СМИ сообщали, что в связи с крупной аварией жители челябинского военного городка остались без воды и отопления.

"Мы опровергаем распространенную в ряде СМИ информацию об отключении тепла в военном городке в поселке Шагол Челябинской области. 18 февраля 2019 года произошел прорыв водовода, обеспечивающего питьевой водой военный городок. Для устранения аварии была привлечена тяжелая специальная техника в связи с тем, что местность в месте прорыва заболочена и обводнена, при этом подача тепла в военный городок не прекращалась. Котельная работала в аварийном режиме", - сообщили в ведомстве.

В екатеринбургском филиале ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" добавили, что 21 февраля в 00:53 (22:53 мск 20 февраля) аварийная ситуация была полностью устранена.