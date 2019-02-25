Технологический центр "Бажен" в Югре заработает на полную мощность к 2025 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Получивший статус национального проекта технологический центр "Бажен" в Ханты-Мансийском автономном округе планирует выйти на полную мощность к 2025 году, сообщает в понедельник департамент общественных и внешних связей региона.

Ранее сообщалось, что "Газпром нефть" создала в ХМАО технологический центр "Бажен", получивший статус нацпроекта. Задача центра - найти подходящие технологии по добыче трудноизвлекаемой нефти из Баженовской свиты - группы нефтематеринских горных пород, выявленной в Западной Сибири на территории площадью около 1 млн кв. км. Так, до 2025 года планируется пробурить более 100 скважин в рамках поиска подходящей технологии. "Газпром нефть" будет опробовать технологии на участке Баженовской залежи, потенциальные ресурсы которой составляют около 18-60 млрд тонн.

"В декабре прошлого года центр получил углеводородную лицензию и приступил к добыче нефти. К 2024 году планируется завершить финальную фазу опытно-промышленной разработки, а к 2025 году выйти на полную промышленную мощность", - говорится в сообщении. По словам руководителя направления по геологии и разработке центра "Бажен" Михаила Хачатуряна, слова которого приводятся в сообщении, проект даст импульс развития всей нефтегазовой отрасли России и станет базовой площадкой для реализации самых передовых отечественных идей в промышленности.

В 2018 году в ХМАО добыто 236,4 млн тонн нефти, что на 0,5% больше, чем в 2017 году. На долю автономного округа приходится порядка 42,5% общероссийской добычи нефти, по этому показателю регион занимает первое место в России.