В Тюмени проведут кросс в поддержку российских спортсменов на Зимней универсиаде

ТАСС, 25 февраля. Лыжный забег в поддержку российских спортсменов, которые участвуют в Зимней универсиаде 2019 в Красноярске, проведут в Тюменском государственном университете (ТюмГУ). Об этом сообщил в понедельник ТАСС специалист Центра поддержки талантливых обучающихся управления молодежной политики ТюмГУ Евгений Черепенин.

"У нас планируется проведение массового забега 1 марта. Мы ждем к участию студентов тюменских вузов и преподавателей, если у них тоже будет желание. Забег мы проводим в поддержку российских спортсменов, которые выступают на Зимней универсиаде", - сказал Черепенин.

Массовый забег пройдет на дистанции 1,3 тыс. м. "К сожалению, лыж у нас всего 200, наличие своих лыж у участников приветствуется. Старт состоится в 13:00 мск", - добавил собеседник агентства.

Зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт- треке.

Летние и зимние универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние игры дважды проводились в СССР и России: в 1973 году соревнования принимала Москва, в 2013 году - Казань.