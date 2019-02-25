Прокурор Миасса потребовал от ПФР выплатить положенные ветерану 10 тысяч рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Прокурор города Миасса Челябинской области требует через суд от городского управления ПФР выплатить положенные ветерану к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 10 тысяч рублей. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным областной прокуратуры, 87-летний ветеран Великой Отечественной войны принимал участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины в составе войсковых частей в 1951 году. Он имеет право на льготы, установленные законом "О ветеранах", в том числе на единовременную выплату 10 тыс. рублей к 73-й годовщине Победы. Однако управлением ПФР в городе Миассе указанная выплата заявителю не произведена, так как, по мнению сотрудников пенсионного фонда, заявитель участвовал в боевых действиях с националистическим подпольем уже после мая 1945 года, что нельзя признать участием в Великой Отечественной войне.

"Вместе с тем установлено, что мужчина обладает статусом участника Великой Отечественной войны. Прокурор в интересах пенсионера обратился в суд с исковым заявлением о признании действий УПФР в городе Миассе незаконными и возложении на государственный орган обязанности произвести единовременную денежную выплату", - говорится в сообщении.

Рассмотрение иска, заявленного в интересах ветерана войны, поставлено на контроль.