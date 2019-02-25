Все школы Нижневартовска закрыты на неделю из-за вспышки гриппа и ОРВИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Занятия приостановлены во всех школах, а также учреждениях дополнительного образования Нижневартовска с 26 февраля по 4 марта в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в городском департаменте общественных коммуникаций.

"Для минимизации последствий заболеваемости ОРВИ и гриппом в Нижневартовске санитарно-противоэпидемиологической комиссией в понедельник было принято решение приостановить учебный процесс в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования с 26 февраля и до 4 марта. Дети будут заниматься в дистанционном режиме", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что власти города рекомендовали ограничить проведение спортивных и культурных мероприятий с 26 февраля по 4 марта.

По словам собеседника агентства, с 18 по 24 февраля в Нижневартовске заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 25% среди всех групп населения. При этом наибольшее число заболевших отмечается среди детей в возрасте от 7 до 14 лет.

В феврале из-за вспышек гриппа и ОРВИ отменялись занятия в школах, техникумах и учреждениях дополнительного образования в Сургуте и Ханты-Мансийске.