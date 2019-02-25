Суд арестовал замначальника уголовного розыска отдела полиции в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца замначальника уголовного розыска отдела полиции №4 Анатолия Диордия. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что в Екатеринбурге задержали замначальника уголовного розыска отдела полиции №4 Анатолия Диордия и трех его соучастников - сотрудников МВД, которые в составе организованной группы вымогали деньги с наркоторговцев за покровительство в несколько миллионов рублей. Источник ТАСС в силовых структурах подтвердил задержание четверых сотрудников МВД.

"Материал был рассмотрен в отношении Анатолия Диордия. Суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения. На два месяца [арестовали], то есть по 21 апреля", - ответили в пресс-службе на вопрос корреспондента ТАСС о том, задержали ли Анатолий Диордия.

В управлении ФСБ по Свердловской области, в ГУ МВД России по Свердловской области и в СУ СК РФ по региону от комментариев пока воздержались.