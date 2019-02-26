Шесть авиарейсов задержаны в Салехарде из-за метели

ТАСС, 26 февраля. Вылеты двух самолетов и четырех вертолетов из аэропорта Салехарда задержаны из-за погодных условий. Об этом во вторник сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

По данным синоптиков, 26 февраля в Салехарде прогнозируется метель, порывы ветра могут достигать 18 м/с.

"Из-за погодных условий задержаны два самолета - до Надыма и Тарко-Сале - и четыре вертолета Ми-8: Салемал - Панаевский - Яр-Сале, Мужи - Лопхари, Мужи - Горки - Казым- Мыс, также отменен дополнительный рейс до Яр-Сале", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, самолеты на Надым и Тарко-Сале задержаны до 14:40 (12:40 мск) и 14:20 (12:20) соответственно, вертолеты - до 13:00 (11:00 мск). "Если погодные условия не улучшатся, или продлят время ожидания, или отложат рейсы на завтра. Это будет решать представительство авиакомпании", - отметили в справочной.

Ранее сообщалось, что 26 февраля из-за метели на Ямале закрыты все четыре зимние автодороги.