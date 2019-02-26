Театр "Сатирикон" представит в Екатеринбурге спектакль "Дон Жуан"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Российский государственный театр "Сатирикон" представит спектакль "Дон Жуан" в Екатеринбурге. Об этом во вторник сообщил художественный руководитель Российского государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина, народный артист России Константин Райкин на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Показы спектакля состоятся на сцене Свердловского государственного академического театра драмы с 27 по 28 февраля. Екатеринбург стал первым городом для гастролей театра с постановкой "Дон Жуан".

"Этот спектакль любит публика, как назвал его [режиссер постановки] Егор Перегудов, неистовой комедией, потому что там очень много настоящего юмора от самого интеллектуального остроумия до брутального, грубого, которого тоже много. Мольер - один из самых, если не самый мой любимый драматург, во всяком случае из иностранных, и "Дон Жуан" совершенно гениальная его пьеса", - сказал он.

Райкин пояснил, что для него Екатеринбург является особенным городом. "Это город, где у меня нет прямых родственников, в этом смысле чужой город, но этот город из чужих - самый родной и любимый. Есть для меня Питер, откуда я родом, есть Рига, где папа родился - родные города по родственным связям, а есть город Екатеринбург, с которым у меня связаны острейшие театральные впечатления. Я вообще почувствовал, что я как-то интересен - здесь, в этом городе", - рассказал он.

Премьера спектакля состоялась в июле 2018 года в Москве. Заглавную роль сыграл Тимофей Трибунцев. Роль Сганареля, написанную Мольером для себя - Константин Райкин.