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Сотрудник почты челябинского Усть-Катава, откуда похитили 22 млн рублей, покончил с собой

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что мужчина не был подозреваемым

ТАСС, 27 февраля. Сотрудник почтового отделения города Усть-Катав в Челябинской области, где ранее было похищено 22 млн рублей, покончил с собой. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее сообщалось, что 12 февраля поступило заявление о хищении из почтового отделения города около 22 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

"Факт, что сотрудник отделения почты покончил с собой, подтверждаем. Он, как и другие сотрудники, были вызваны в полицию для проверки на полиграфе, никакого давления на него не оказывалось", - сказали в пресс-службе, уточнив, что он не был подозреваемым.

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