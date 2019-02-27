Завод на Урале впервые в России создал аппарат ИВЛ с турбинным приводом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Уральский приборостроительный завод (УПЗ) в Екатеринбурге первым в России разработал аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с турбинным приводом без привлечения зарубежных специалистов. Об этом в среду сообщил ТАСС временный генеральный директор завода Булат Гайнутдинов.

"Уральский приборостроительный завод - первое российское предприятие, которое самостоятельно без привлечения зарубежных разработчиков провело конструкторские работы по созданию аппарата ИВЛ с турбинным приводом и успешно освоило его производство. Поставка данных аппаратов осуществляется на экспорт в страны СНГ и Таможенного союза", - сказал Гайнутдинов.

По его словам, новый аппарат является модернизацией существующего "Авента-М". "Благодаря новой конструкции генератора потока аппарат стал более функциональным и надежным, ресурс работы увеличен почти в десять раз", - пояснил собеседник агентства.

Разработка новых видов медтехники - одно из приоритетных направлений диверсификации завода, добавил он. "Несмотря на первоочередную направленность на производство изделий для авиации, УПЗ обладает большим опытом в области разработки и изготовления медицинской техники, производственными ресурсами и необходимыми компетенциями, чтобы составить достойную конкуренцию мировым производителям медицинской техники", - отметил Гайнутдинов.

АО "Уральский приборостроительный завод" создано в 1785 году. В настоящее время является одним из ведущих предприятий России по изготовлению и ремонту гироскопических приборов и оборудования авиационного назначения, применяемого в навигационных и пилотажных системах, а также контрольно-поверочного оборудования. Одно из приоритетных направлений по выпуску гражданской продукции - разработка и серийное производство медицинской техники.