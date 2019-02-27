В Свердловской области снимут приключенческий фильм для детей "Последний свидетель"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Приключенческий фильм для детей "Последний свидетель" планируют снять в Свердловской области. Презентация кинопроекта состоится в четверг в Доме кино в Екатеринбурге, сообщил в среду режиссер-постановщик фильма Алексей Меньшиков на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Студия театра и кино "Синяя птица" приступает к производству приключенческого фильма для детей "Последний свидетель" по мотивам произведений детского писателя Александра Папченко.

"Замысел - снять кино именно для детей. В книге Саши [уральского детского писателя Александра Папченко] была опубликована повесть и еще ряд повестей, она была выпущена в 1990-х годах, а, как мы знаем, дети 90-х и сегодняшние дети - это две большие разницы. И родилась мысль взять одну из его повестей и перенести ее в наши дни", - рассказал он.

Папченко пояснил, что название кино понимается как последние свидетели нецифровой цивилизации. "Открою небольшой секрет: если современного ребенка привезти в загородный летний лагерь, отнять все гаджеты и выпустить в это пространство, которого они не знают, то приключения не заставят себя ждать. Все начинается с игры, и чем далее, тем больше экшена", - сказал Меньшиков.

Режиссер уточнил, что презентация проводится для потенциальных спонсоров. "Презентация кинопроекта состоится в четверг в Доме кино. Речь пойдет о сюжете, об идее, об авторском замысле. Съемки планируются в Свердловской области, за пределы региона выезжать не планируем", - рассказал он.