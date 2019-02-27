В Югре горит частично расселенный дом на площади более 600 кв. метров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС тушат пожар в частично расселенном жилом доме в поселке Сергино (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). В настоящее время о пострадавших информации нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"15:22 по местному времени (13:22 мск) в среду поступило сообщение о возгорании частично расселенного жилого дома. В настоящее время огонь тушат по всей площади здания - более 600 квадратных метров. Пожар не ликвидирован", - сказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по ХМАО Вадим Симоненко.

Он отметил, что из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека. По его словам, всего в доме зарегистрированы пять человек. Все проживающие проверяются по спискам. "Информация о пострадавших пока не поступала", - добавил он, уточнив, что в ликвидации пожара задействованы 12 человек и три единицы техники.