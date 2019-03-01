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Источник: в Челябинской области задержан мэр Чебаркуля

В начале февраля сообщалось об обысках в администрации города
Сергей Ковригин Газета "Южноуралец"
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Сергей Ковригин
© Газета "Южноуралец"

ЧЕЛЯБИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Глава Чебаркульского городского округа Челябинской области Сергей Ковригин задержан на рабочем месте, сообщил в пятницу ТАСС источник в силовых структурах региона.

Ранее сообщалось, что в начале февраля в администрации Чебаркуля проходили обыски, но сам Ковригин опроверг ТАСС эти сообщения.

"Да, у нас информация о задержании", - ответил источник, на вопрос корреспондента ТАСС, задержан ли глава Чебаркуля.

Сергей Ковригин родился 14 мая 1978 года в Чебаркуле. В 2009 окончил ЮУрГУ по специальности "юрист". С августа 2010 года работал начальником управления социальной защиты населения Чебаркуля, через четыре года начал исполнять обязанности заместителя главы города по коммунальному хозяйству. В должность главы Чебаркуля вступил 7 декабря 2015 года. 

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