ТПП открыла первое на Урале отделение Международного коммерческого арбитража

ЧЕЛЯБИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) открыла в Челябинске первое на Урале отделение Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС). Оно сможет разбирать дела и из соседних регионов, сообщил в пятницу журналистам президент ТПП Сергей Катырин после церемонии открытия.

"Это значимо не только для Челябинской области, но и для страны, потому что здесь будут рассматриваться дела и из ближайших регионов", - сказал он.

По словам президента ТПП, для открытия первого отделения МКАС на Урале Челябинск выбран по нескольким причинам. "В регионе есть история: здесь в свое время при ТПП работал третейский суд, во-вторых, есть кадры и административный ресурс, чтобы все это содержать и всем этим управлять", - сказал он.

Международный коммерческий арбитражный суд при отечественной Торгово-промышленной палате работает более 85 лет и является ведущим в России и странах Восточной Европы третейским судом по разрешению коммерческих споров международного характера. МКАС входит в число наиболее крупных и авторитетных арбитражных центров в мире. Ежегодно в суд поступает от 250 до 300 международных коммерческих споров с участием компаний из 40-50 стран. Всего за годы работы МКАС было рассмотрено более 10 тыс. дел.