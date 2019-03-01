Театр обско-угорских народов из Югры представит на "Золотой маске" спектакль в чуме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 марта. /ТАСС/. Театр обско-угорских народов "Солнце" (Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра) представит в дополнительной программе театральной премии "Золотая маска" спектакль по сказкам местного писателя Еремея Айпина. Как рассказал ТАСС главный администратор театра Максим Фоминых, постановка происходит в чуме сделанном практически в натуральную величину.

"Театр представит в дополнительной программе "Золотой маски" - "Детский Weekend" - спектакль "Чев-Чев", который был поставлен в апреле 2017 года. Действие 40-минутной постановки проходит в чуме, сделанном практически в натуральную величину. За это время мы показывали его и жителям региона, и различным иностранным делегациям, приезжавшим в Югру. Всем интересно побывать в атмосфере национального чума", - сказал собеседник агентства.

В основу спектакля легли сказки писателя из Югры Еремея Айпина и материалы исследований фольклора Татьяны и Тимофея Молдановых. Режиссером-постановщиком выступила Анна-Ксения Вишневская. Спектакль камерный и интерактивный. Он рассчитан преимущественно на детей. "Действие происходит на расстоянии вытянутой руки от зрителей, которые сидят полукругом от актеров. Зрителям, например, нужно угадывать рыб, собирать импровизированные ягоды", - пояснил Фоминых.

По его словам, на "Чев-Чев" в Ханты-Мансийске ходят старшие группы детских садов и школьники младших классов. Увидеть постановку зрители фестиваля "Золотая маска" смогут 16 марта.

Театр обско-угорских народов "Солнце" - единственный в России профессиональный театр коренных малочисленных народов Севера. Он существует более 15 лет. В его постановка отражается культура народов ханты и манси, проживающих в Югре. Является лауреатом многочисленных окружных, российских и международных фестивалей и конкурсов.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.