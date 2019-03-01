Долги свердловских муниципальных учреждений сократились за год на 500 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области по итогам 2018 года добились снижения кредиторской задолженности по всем типам муниципальных учреждений почти на 500 млн рублей в рамках работы по контролю за погашением долга. Об этом сообщил в пятницу департамент информационной политики региона.

"По итогам 2018 года удалось добиться значительного снижения - почти на 500 млн рублей - кредиторской задолженности по всем видам муниципальных учреждений", - говорится в сообщении.

В январе текущего года долги муниципальных учреждений Свердловской области перед предпринимателями удалось сократить на 4 млн рублей. В департаменте ТАСС уточнили, что на текущий момент долг составляет 189 млн рублей.

"Основная причина задолженности - невыполнение плана по доходам муниципалитетов. И здесь одно лекарство - не допускать вольного обращения с бюджетным кодексом", - цитирует департамент министра финансов Свердловской области Галину Кулаченко.

По ее словам, наличие кредиторской задолженности муниципальных учреждений учитывается при оценке работы глав муниципалитетов и напрямую влияет на финансовое состояние местных бюджетов. При этом регион поддерживает обремененные долгом территории, предоставляя кредиты и оказывая помощь в их реструктуризации.