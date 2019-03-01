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"Газпром нефть" направит почти 1,5 млрд руб. на строительство жилья и развитие сел в Югре

По словам главы округа Натальи Комаровой, в списке совместных проектов проведение проектно-изыскательных работ строительства многоэтажного дома в Ханты-Мансийске, благоустройство сельских поселений

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 марта. /ТАСС/. Компания "Газпром нефть" направит почти 1,5 млрд рублей с 2019 по 2021 год на благоустройство сельских поселений, поддержку социальных проектов, строительство жилья в Ханты-Мансийском автономном округе, следует из соглашения о сотрудничестве между компанией и регионом, которое одобрило правительство Югры в пятницу.

"С 2019 по 2021 год плановый объем финансирования составит 1,471 млрд рублей", - говорится в документе, размещенном на едином сайте государственных органов Югры.

По словам губернатора Натальи Комаровой, которые приводит окружной департамент общественных и внешних связей, в списке совместных проектов текущего года - проведение проектно-изыскательных работ строительства многоэтажного жилого дома в Ханты-Мансийске, благоустройство сельских поселений, в частности устройство парка в селе Елизарово. В поселке городского типа Новоаганск при финансовом участии компании будет построен крытый хоккейный корт, отметила Комарова.

Кроме того, "Газпром нефть" выпустит в водные объекты в Югре мальков ценных и особо ценных пород - осетра сибирского, стерляди, муксуна, чира.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округ
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