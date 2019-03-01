В Екатеринбурге открылся фестиваль, посвященный музыке Баха и его сыновей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Фестиваль, приуроченный ко дню рождения известного композитора Иоганна Себастьяна Баха, начался в Екатеринбурге. Темой фестиваля в 2019 году стали композиции Баха и его сыновей сообщил в пятницу журналистам арт-директор Bach-fest Тарас Багинец.

"В рамках фестиваля пройдет семь концертов. На протяжении прошлых лет у фестиваля были разные тематики, и в этом году мы дошли до темы Бах и сыновья. Выражение "природа на детях отдыхает" здесь совершенно не сработало, все дети Баха были очень талантливы, другой вопрос, кто из них как реализовался. В частности, в рамках фестиваля мы исполним композиции Карла Филиппа Эммануила Баха, сына известного композитора", - сказал Багинец.

Как отметил арт-директор, большинство кантат прозвучат впервые не только на уральской, но и на российской сцене.

Как пояснили в пресс-службе, самым известным из сыновей стал Карл Филипп Эммануил, который долгое время "был гораздо известнее своего гениального отца". "Составить творческие портреты баховских сыновей, чья музыка не только была высоко оценена современниками, но и преодолела пути развития музыкального искусства, предстоит на концерте "Орган и главный органный композитор" 17 марта", - сообщили в пресс-службе.

Один из концертов, которые пройдут в рамках фестиваля, будет посвящен творчеству не только самого Баха, но и его соперников. Завершающий концерт традиционно посетит гость фестиваля. В этом году им стал Йос ван дер Коой - органист протестантской церкви нидерландского города Харлем и, по словам пресс-службы, один из известнейших интерпретаторов баховской музыки.

Международный Баховский фестиваль Bach-fest проходит в Екатеринбурге в девятый раз. Время проведения фестиваля приурочено к 21 марта - дню рождения Баха. В девятом фестивале принимают участие три оркестра, два хора, ансамбль старинной музыки.