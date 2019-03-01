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Источник: в Миассе задержан сотрудник военной приемки

По данным собеседника агентства, задержание проходило не на оборонном предприятии, а непосредственно в городе

ЧЕЛЯБИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Правоохранители в Миассе Челябинской области задержали сотрудника военной приемки, который был закреплен за одним из оборонных предприятий, сообщил ТАСС источник в силовом ведомстве.

Ранее местные СМИ сообщили, что в Миассе правоохранителями якобы задержан один из сотрудников государственного ракетного центра имени академика В. П. Макеева. Операция проведена после состоявшейся в начале февраля рабочей поездки главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на предприятие. В правоохранительных органах и на предприятии эту информации не подтвердили, но и не опровергли.

"В Миассе задержан сотрудник военной приемки. Задержание проходило не на предприятии, а непосредственно в городе", - сказал источник, отказавшись раскрыть какие-либо подробности. Источник добавил, что с недавней рабочей поездкой Рогозина задержание никак не связано.

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