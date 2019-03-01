В Тюменском государственном университете открылась мастерская по созданию театра теней

ТАСС, 1 марта. Мастерская по созданию театра теней под руководством американского специалиста открылась в Тюменском государственном университете (ТюмГУ). Об этом сообщила в пятницу ТАСС советник по академическому позиционированию Школы перспективных исследований ТюмГУ Екатерина Салиховкина.

"Сегодня состоится презентация, которая даст старт работы мастерской. Руководителем выступит американский театральный художник из Нью-Йорка Крис де Вилль. Он потрясающе создает в том числе и световые шоу, но нами выбран именно театр теней, потому что он проще в исполнении. Художник планирует построить работу таким образом, что каждый участник мастерской будет приходить в удобное ему время, занятия будут проходить индивидуально или в небольших группах", - сказала Салиховкина.

Собеседница агентства добавила, что мастерская является первым профессиональным университетским театром.

"Мы планируем представить широкой общественности первую постановку уже в мае" - добавила советник.

Школа перспективных исследований - принципиально новое научно-образовательное подразделение ТюмГУ - открылась в 2017 году в рамках Проекта повышения глобальной конкурентоспособности российских университетов 5-100. Стратегической целью школы является вклад в мировую дискуссию о наиболее актуальных проблемах социального и гуманитарного знания, включая их пересечения с биологией и IT, и обеспечение уникального высококлассного образования для наиболее подготовленных, талантливых и мотивированных студентов из России и из-за рубежа.