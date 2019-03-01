В Екатеринбурге открылась учебно-тренировочная квартира для приемных родителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Учебно-тренировочная квартира на базе Екатеринбургского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей открылась для подготовки приемных родителей. В ней взрослые и дети могут некоторое время жить вместе и привыкнуть друг к другу. Об этом говорится в пятницу в сообщении, распространенном департаментом информационной политики Свердловской области.

В Екатеринбургском детском доме-интернате для умственно-отсталых детей состоялось открытие "Модуля учебно-тренировочной квартиры", где люди, желающие взять особого ребенка в семью, смогут некоторое время пожить вместе с ним", - говорится в сообщении.

По мнению министра соцполитики региона Андрея Злоказова, данное новшество позволит подготовить потенциальных приемных родителей к приему в семью детей, которые имеют тяжелые множественные нарушения развития. Помимо этого, модуль будет использоваться для подготовки выпускников учреждения к самостоятельной жизни.

В тексте указано, что модуль включает двухкомнатную квартиру с кухней-столовой, санузлом и прихожей, обустроен в одном из корпусов интерната. Общая площадь квартиры - 85 кв. м. Стоимость проекта составляет порядка 3 млн рублей. В эту сумму включены мебель и бытовая техника.

На данный момент в Екатеринбургском детском доме-интернате проживают 156 детей в возрасте от четырех до 18 лет. За последние три года в семьи были переданы 35 детей.