На кинофестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске представят работы участников из 16 стран

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 марта. /ТАСС/. Участники из 16 стран представят свои работы на XVII Международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня", который стартовал в пятницу в Ханты-Мансийске. Об этом на церемонии открытия сообщила глава региона Наталья Комарова.

"В этом зале собрались граждане 16 стран нашей планеты. Это Аргентина, Бразилия, США, Германия, ЮАР, Индия, Португалия, Франция, Турция, Швеция, Греция, Чехия, Польша, Филиппины, Бельгия [и Россия]", - сказала Комарова.

По ее словам, программа состоит из 170 показов.

"Впервые в конкурсной программе фестиваля мировая премьера - фильм на языке ханты "Хон Юш. Путь от Оби". Автор фильма - ямальская журналистка, писательница, знаток фольклора народа ханты Зинаида Лонгортова", - отметила Комарова.

XVII Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" продлится в Ханты-Мансийске до 6 марта. Тема фестиваля в этом году - "Театр и кино, их общность и взаимоотношения".

Как сообщалось ранее, в международном конкурсе и конкурсе российских дебютов участвуют по восемь картин. Международное жюри возглавил филиппинский режиссер Лав Диас, получивший в 2016 году венецианского "Золотого льва" с фильмом "Женщина, которая ушла". Российское жюри - актер театра и кино, народный артист России Александр Лазарев.