Подозреваемого в получении взятки главу Чебаркуля поместили под домашний арест

ТАСС, 2 марта. Суд в Чебаркуле определил меру пресечения в виде домашнего ареста для главы города Сергея Ковригина, которого подозревают в получении взятки. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе управления СК РФ по Челябинской области.
"Домашний арест", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, избрана ли мера пресечения для Ковригина.
Ранее сообщалось, что в отношении Ковригина возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, в 2016 году он получил взятку в виде услуг на сумму более 50 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за передачу объектов муниципальной собственности.
Сергей Ковригин родился в 1978 году в Чебаркуле, по образованию юрист. С августа 2010 года работал начальником управления социальной защиты населения Чебаркуля, через четыре года начал исполнять обязанности заместителя главы города по коммунальному хозяйству. В должность мэра Чебаркуля вступил 7 декабря 2015 года.
Чебаркуль - административный центр с населением около 40 тыс. человек.