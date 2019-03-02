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Подозреваемого в получении взятки главу Чебаркуля поместили под домашний арест

Ранее в отношении Сергея Ковригина возбудили уголовное дело

ТАСС, 2 марта. Суд в Чебаркуле определил меру пресечения в виде домашнего ареста для главы города Сергея Ковригина, которого подозревают в получении взятки. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе управления СК РФ по Челябинской области.

"Домашний арест", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, избрана ли мера пресечения для Ковригина.

Ранее сообщалось, что в отношении Ковригина возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в 2016 году он получил взятку в виде услуг на сумму более 50 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за передачу объектов муниципальной собственности.

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Сергей Ковригин родился в 1978 году в Чебаркуле, по образованию юрист. С августа 2010 года работал начальником управления социальной защиты населения Чебаркуля, через четыре года начал исполнять обязанности заместителя главы города по коммунальному хозяйству. В должность мэра Чебаркуля вступил 7 декабря 2015 года.

Чебаркуль - административный центр с населением около 40 тыс. человек.

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