Куйвашев подписал распоряжение о выделении 2 млн рублей на поселковую библиотеку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выделении двух миллионов рублей на разработку проекта библиотеки в поселке Луговской (Свердловская область). Об этом в воскресенье сообщили журналистам в областном департаменте информационной политики.

Местные жители обратились к губернатору с просьбой о строительстве библиотеки в ходе его рабочего визита в район в декабре 2018 года.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда регионального правительства средств на разработку проектной документации для строительства библиотеки в поселке Луговской Тугулымского района. В бюджет муниципалитета на эти цели будет направлено два миллиона рублей", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в Свердловской области ведется активная работа по обеспечению равного доступа жителей к культурным ценностям: "расширяется сеть учреждений культуры, укрепляется их материально-техническая база". "Так, в январе в Верхнем Дуброво был открыт новый Дом культуры, в который переехала и библиотека, ранее находившаяся в аварийном здании. В течение года планируется открыть еще несколько новых домов культуры, в том числе, в Дружинино и Талице", - говорится в сообщении.