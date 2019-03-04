Экс-директор "Курганмашзавода" получил условный срок за дачу взятки

ТАСС, 4 марта. Бывший исполнительный директор "Курганмашзавода" Александр Клюжев приговорен к 5,5 года лишения свободы условно за дачу взятки в рамках исполнения госконтракта по изготовлению партии БМП-3. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Курганского городского суда.

Ранее сообщалось, что Клюжев дал взятку курганским офицерам Минобороны за подписание документов по госконтракту. По версии следствия, в январе 2016 года офицеры получили от Клюжева 80 тыс. рублей за изготовление и подписание документов, согласно которым 3949-ое военное представительство Минобороны РФ якобы проверило и одобрило качество изготовления партии БМП-3 в рамках исполнения государственного контракта. В действительности же машины, которые по документам уже стояли на отгрузке, собрали только через два месяца, а поддельный отчет перед Минобороны РФ был необходим для того, чтобы исключить претензии и, соответственно, штрафные санкции за нарушение сроков контракта. "Александр Клюжев приговорен условно к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с испытательным сроком на три года", - сказал собеседник агентства.

В апреле 2018 года офицеры, получившие взятку, были оштрафованы - один на 500 тысяч рублей, другой на 600 тысяч. Они оба были уволены с военной службы в связи с невыполнением условий контракта.

КМЗ - одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли.