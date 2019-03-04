На Ямале закрыли все зимние автодороги из-за непогоды

ТАСС, 4 марта. Все региональные зимние автомобильные дороги (зимники) закрыты с 4 марта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за метели. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте регионального главка МЧС.

"4 марта по погодным условиям на Ямале запрещен выезд на все зимние автодороги. Все зимники закрыты до особого распоряжения. На автодорогах Уренгой - Красноселькуп, Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги, Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале и Салехард - Надым порывистый ветер, метель и плохая видимость", - отмечается в сообщении.

На ледовой переправе между городами Салехард и Лабытнанги разрешено движение транспорта общей массой до 30 тонн, отмечают в пресс-службе МЧС по ЯНАО.

По прогнозам синоптиков, 4 марта в ЯНАО ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель.