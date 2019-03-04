Холдинг Midural Group вложит 200 млн руб. в сокращение выбросов в атмосферу на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Крупный уральский производитель и экспортер ферросплавов и металлического хрома Midural Group ("Мидюрал Групп") в 2019-2020 годах собирается сократить выбросы своего дочернего предприятия "Русский хром 1915" в атмосферу и сбросы в реку Пахотка в Свердловской области за счет инвестиций 200 млн рублей. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы группы.

АО "Русский Хром 1915" включено в проект федеральной целевой программы "Ликвидация накопленного экологического ущерба", а также в областную целевую программу "Экология и природные ресурсы Свердловской области", которая была принята в 2007 году с целью охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности региона.

"В 2019-2020 годах Midural Group инвестирует около 200 млн рублей в реализацию программы природоохранных мероприятий АО "Русский хром 1915", - говорится в сообщении.

В частности, 80 млн рублей будет направлено на модернизацию станции нейтрализации хромсодержащих стоков, еще 20 млн рублей в реконструкцию электрофильтров прокалочных печей производства монохромата натрия.

"Запланированные инвестиции позволят улучшить показатели сбросов в реку Пахотка и сократить объем выбросов в атмосферу", - сообщили ТАСС в пресс-службе группы.

Midural Group вложила более 3,5 млрд рублей в модернизацию АО "Русский хром 1915" с момента вхождения предприятия в состав группы в 2006 году, из них 1 млрд рублей был инвестирован в экологические программы.