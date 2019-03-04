Площадь реликтового бора в Челябинске увеличат на 218 га

ЧЕЛЯБИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Реликтовый бор в Челябинской области, который служит "зелеными легкими" Металлургического района Челябинска, по решению губернатора области Борис Дубровского будет до конца года увеличен на 218,2 га. Об этом ТАСС в понедельник сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

Челябинск - крупный промышленный центр. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенола, диоксида азота, формальдегида). Жители Металлургического района города многократно обращались к Дубровскому с просьбами увеличить площадь Каштакского бора.

"Борис Дубровский на аппаратном совещании поставил задачу сохранить лесной массив Каштакского бора от вырубок и будущих застроек, значительно увеличив площадь охраняемой территории на 218,2 гектара. Такой прирост очень важен, так как бор является "зелеными легкими" Металлургического района Челябинска. Губернатор назвал улучшение экологической ситуации одним из приоритетов развития региона", - сказал собеседник агентства.

По официальным данным, памятник природы Каштакский бор площадью 2 тыс. 772 га, проходит по территории Челябинска и Сосновского района Челябинской области. Является уникальным, сформировавшимся около 10 тыс. лет назад, островным реликтовым бором.