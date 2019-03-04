Более 250 тонн цветов доставили из Нидерландов в Екатеринбург к 8 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Два спецрейса с 180 тоннами цветов на борту прибыли в екатеринбургский аэропорт "Кольцово", сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского таможенного управления.

"1 марта прибыл борт с 80 тоннами цветов на борту, в ночь с 3 на 4 марта доставили еще 100 тонн", - сообщили кольцовские таможенники. По словам собеседника агентства, на 5 марта был запланирован еще один борт, но у поставщика возникли трудности, в итоге борт прилетит после 8 марта.

Всего в уральскую столицу доставлено уже 254 тонны цветов. Ранее, 26 февраля, в "Кольцово" прибыл первый спецборт вместимостью 74 тонны.

В Екатеринбург прибыли розы, герберы, тюльпаны и горшечные растения. Все они выращены в Кении, Италии, Германии. Груз для отправки в Россию был сформирован в Нидерландах.