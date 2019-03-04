Роспотребнадзор выявил нарушения в курганской школе после данных о некачественном питании

ТАСС, 4 марта. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Курганской области выявили нарушения санитарного законодательства в среднеобразовательной школе в Юргамыше, где ранее в супе нашли похожий на щупальца мясной субпродукт. Также установлено несоответствие качества пищи требуемым показателям, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства на запрос ТАСС.

18 февраля житель Юргамышского района выложил во "ВКонтакте" фотографию обеденного супа из школьной столовой с продуктом "со щупальцами". Снимок получил широкий резонанс. Курганские следователи начали проверку, установлено, что это был мясной субпродукт. Также организованы внеплановые проверки Роспотребнадзора и департамента образования региона.

"По результатам лабораторных исследований, выявлены несоответствия проб обеда по фактическому содержанию белков, жиров, углеводов и калорийности в сторону недовложений. В ходе обследования территорий помещений, иного имущества МКОУ "Юргамышская средняя общеобразовательная школа" <…> выявлены нарушения требований санитарного законодательства в части организации питания учащихся, внутренней отделке помещений, оборудованию помещений и их содержанию", - говорится в ответе на запрос.

В пресс-службе уточнили, что в отношении лиц, допустивших нарушения, возбуждены дела об административных правонарушениях в соответствии со статьей 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения").

Замглавы администрации Юргамышского района по социальной политике Марина Барыло пояснила ТАСС, что власти еще не ознакомились с результатами проверки Роспотребнадзора. "Как только мы получим результаты, мы устраним все найденные нарушения. Ситуацию держим на контроле", - сказала она.