Бывший сотрудник следственного управления осужден в Челябинске на 7,5 года за взятку

ЧЕЛЯБИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Суд в Челябинске приговорил бывшего заместителя руководителя следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска следственного управления СК РФ по Челябинской области Александра Есипова к 7,5 года колонии за получение от предпринимателя через посредника $16,7 тыс. за отказ в возбуждении дела о налоговых махинациях, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

"Сегодня Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Есипова. Установлено, что Есипов, занимая должность заместителя руководителя следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска СУ СК России по Челябинской области, получил в качестве взятки $16 700 от предпринимателя через посредника-адвоката за возврат ранее изъятого в ходе обыска имущества и за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя. Судом ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Есипову также назначен штраф в размере 1 млн 871 тыс. 762 рублей, он лишен права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что суд в Челябинске признал адвоката виновным в посредничестве при передаче взятки следователю и назначил наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей.