Отмену занятий в школах Нижневартовска из-за вспышки гриппа и ОРВИ продлили до 10 марта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 марта. /ТАСС/. Приостановка занятий в школах и учреждениях дополнительного образования Нижневартовска в ХМАО продлена до 10 марта в связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ранее занятия были приостановлены с 26 февраля и до 4 марта. Как поясняли ТАСС в городском департаменте общественных коммуникаций, такая мера была введена для минимизации последствий заболеваемости ОРВИ и гриппом. С 18 по 24 февраля в Нижневартовске заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 25%, наибольшее число заболевших было среди детей в возрасте от 7 до 14 лет.

"В Нижневартовске принято решение о продлении ограничительных мероприятий в образовательных организациях, учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта до 10 марта включительно. Проведение культурных мероприятий в закрытых помещениях также приостановлено", - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, которые приводит пресс-служба, в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе, число заболевших сократилось на 11,3%, однако показатель заболеваемости за неделю превысил пороговый уровень на 31,9%. "В городе с 25 февраля по 3 марта зарегистрировано 3505 случаев заболевания ОРВИ, из них среди детей - 2649, и 10 случаев заболевания гриппом, из них четыре у детей", - уточнили в пресс-службе.

В феврале из-за вспышек гриппа и ОРВИ отменялись занятия в школах, техникумах и учреждениях дополнительного образования в Сургуте и Ханты-Мансийске.