В Кургане против воспитательницы, заклеившей скотчем рот ребенку, возбудили уголовное дело

ТАСС, 5 марта. Воспитательницу одного из детских садов города Кургана, которая заклеила ребенку рот скотчем, уволили и привлекли к уголовной ответственности. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

"При проверке одного из детских садов города Кургана был выявлен факт применения со стороны воспитателя недозволенных методов воспитания. Так, чтобы ребенок перестал плакать, воспитатель скотчем заклеила ему рот, из-за чего ребенок сильно испугался, испытывая при этом затруднения с дыханием. По результатам представления прокуратуры об устранении нарушений воспитатель уволена с занимаемой должности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что воспитательница привлечена по данному факту к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").