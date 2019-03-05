Аэропорт Новый Уренгой выберет генподрядчика реконструкции аэродрома в середине мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Аэропорт Новый Уренгой, входящий в холдинг "Аэропорты Регионов", в рамках проекта модернизации своей инфраструктуры в середине мая выберет генерального подрядчика реконструкции аэродрома, сообщила во вторник пресс-служба аэродрома.

"Предложения компаний по коммерческим условиям реконструкции аэродрома должны включать выполнение работ в соответствии с техническим заданием, проектной документацией по реконструкции аэродрома аэропорта города Новый Уренгой. По результатам квалификации новоуренгойский аэропорт определит участников, допущенных к основной стадии отбора - конкурентным переговорам, в ходе которых и будет выявлен будущий генподрядчик реконструкции аэродрома Новый Уренгой", - говорится в сообщении.

Ожидается, что победитель будет объявлен 15 мая текущего года.

В пресс-службе аэропорта пояснили ТАСС, что общая сумма проекта реконструкции аэродрома будет определена после того, как будет назван генеральный подрядчик.

Модернизация аэропорта Нового Уренгоя стала первым в России проектом развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемым в рамках закона о концессионных соглашениях. Предполагается, что все работы по строительству и реконструкции объектов будут проведены без прекращения операционной деятельности аэропорта.

Холдинг "Аэропорты регионов" за счет собственных средств проведет реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона аэропорта Нового Уренгоя. Ожидается, что новый пассажирский терминал аэропорта площадью более 15 тыс. кв. м. на первом этапе будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации.