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Власти Челябинской области запретили строительство ГОК в 15 км от Миасса

По данным пресс-службы правительства региона, строительство комбината на месторождении руд близ горы Круглая было начато без разрешения властей

ЧЕЛЯБИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Власти Челябинской области запретили строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) на месторождении руд близ горы Круглая, которая расположена примерно в 15 км от города Миасса. Об этом ТАСС в среду сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

Построить ГОК близ горы Круглой планировала компания "Круглогорский горно-обогатительный комбинат", управляющей организацией которой является московская компания "Джей Ви ПИ". По данным пресс-службы правительства области, строительство комбината было начато без разрешения властей. Губернатор Борис Дубровский потребовал прекратить работы.

"Принято решение, что никакого ГОКа близ горы Круглой не будет", - сообщил Федечкин.

В пресс-службе администрации Миасса ТАСС пояснили, что оператор проекта не предоставил чиновникам полный пакет разрешительных документов, включая заключение государственной экологической экспертизы.

Круглогорское месторождение руд открыто в 1964 году, в 1977 году поставлено на баланс. В советское время не разрабатывалось. Отличается большими запасами железа, запасами золота, серебра, меди, никеля, кобальта.

Теги
РоссияДубровский, Борис АлександровичЧелябинская область
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