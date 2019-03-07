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Жители Екатеринбурга задолжали поставщикам за отопление и горячую воду более 270 млн руб.

В сообщении свердловского филиала "Энергосбыт Плюс" говорится, что в случае невыполнения обязательств перед поставщиком ресурса энергетики будут вынуждены применять принудительные меры взыскания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Долги жителей Екатеринбурга за отопление и горячую воду на сегодняшний день превысили 270 млн рублей, говорится в сообщении свердловского филиала "Энергосбыт Плюс" в четверг.

"В случае если жители не погасят свои обязательства перед поставщиком ресурса в ближайшее время, энергетики будут вынуждены применять принудительные меры взыскания. Среди них ограничение поставки горячей воды и взыскание задолженности в судебном порядке", - говорится в сообщении.

С начала года "Энергосбыт плюс" направил должникам 14 тысяч писем с напоминанием о необходимости своевременных оплат потребленных ресурсов.

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