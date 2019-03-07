Дело подростков об избиении до смерти жителя Свердловской области дошло до суда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Следователи передали в суд в городе Березовский Свердловской области дело подростков об избиении до смерти 20-летнего молодого человека, который являлся инвалидом. Суд уже приступил к рассмотрению дела. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Березовский городской суд, который уже приступил к рассмотрению данного дела по существу", - сказали в ведомстве.

В ходе следствия следователями были получены доказательства того, что у несовершеннолетних был умысел на причинение смерти потерпевшему, что позволило предъявить им обвинение, предусмотренное пунктами "д", "ж", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью и из хулиганских побуждений").

Ранее сообщалось, что в августе 2018 года в районе гаражно-строительного кооператива было обнаружено тело 20-летнего молодого человека, который являлся инвалидом. Было установлено, что он был избит, смерть наступила от черепно-мозговой травмы, в избиении участвовали четверо подростков и девочка 13 лет. По решению суда она отправлена в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.