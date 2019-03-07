Эпидпорог по гриппу превышен 25 муниципалитетах Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 7 марта. /ТАСС/. Количество муниципалитетов Челябинской области, в которых превышен эпидемический порог по острым респираторным вирусным инфекциям, за полмесяца сократилось с 31 до 25. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

По состоянию на 19 февраля эпидемический порог по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу в Челябинской области был превышен в 31 муниципалитете из 43. Из-за гриппа и ОРВИ полностью приостановлен учебный процесс в 23 школах (по данным министерства образования и науки региона, всего в области 839 школ - прим. ТАСС), в двух средних профессиональных образовательных организациях. Частично - в 161 классе 64 школ, в одной группе в одной дошкольной образовательной организации, в 11 группах одной средней профессиональной образовательной организации.

"В настоящее время рост заболеваемости отмечен в 17 муниципальных образованиях области, превышение порогов сохраняется в 25 муниципальных образованиях. По состоянию на 4 марта полностью приостановлен учебный процесс в семи школах, что составляет 0,8% от всех школ в области, а также частично в 95 классах 55 общеобразовательной организации", - говорится в сообщении.

В управлении Роспотребнадзора уточнили, что, несмотря на снижение заболеваемости, на территории региона сохраняется циркуляция вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического.